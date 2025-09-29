Casa Branca divulga plano para encerrar guerra em Gaza e reconstruir enclave

A Casa Branca divulgou, na tarde desta segunda-feira, 29, um plano abrangente do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar o conflito em Gaza, após o republicano se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Pelo plano, Gaza seria uma zona "desradicalizada" e livre de terrorismo e, se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminaria imediatamente.

"As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para preparar a libertação dos reféns. Durante esse tempo, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e escalonada".

Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente o acordo, todos os reféns, vivos e falecidos, seriam devolvidos e, para cada refém israelense cujos restos mortais forem devolvidos, Israel liberará os restos mortais de 15 pessoas de Gaza, diz a Casa Branca.