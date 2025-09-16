Cafeteria Central Perk, inspirada em 'Friends', abrirá filial permanente em Nova York

A cafeteria Central Perk, inspirada na série Friends, terá sua primeira filial permanente em Nova York. A previsão de inauguração do local é a partir de 22 de setembro, na esquina nordeste da 7ª Avenida com a 47ª Street, na Times Square, oferecendo aos fãs uma experiência imersiva na cidade onde se passa a série.

De acordo com a revista Variety, o café será uma versão moderna do ponto de encontro dos personagens Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, com destaque para a réplica do icônico sofá laranja. A cafeteria oferecerá bebidas de café artesanais e itens de comida inspirados na série, desenvolvidos com a orientação de Tom Colicchio, jurado do Top Chef. Produtos como blends de café para levar para casa e merchandising também estarão disponíveis para compra.