Bonde que descarrilou existe há mais de um século e é cartão-postal de Lisboa

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, deixou 16 mortos e 21 feridos nesta quarta-feira, 3. Os bondes amarelos e brancos são um dos principais cartões-postais da capital de Portugal e têm mais de 100 anos de história. Eles são administrados pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa, fundada em 1872 no Rio de Janeiro, com o objetivo de implementar uma sistema de transporte com carruagens de tração animal sobre carris na capital portuguesa.

Mais de uma década depois, em 1885, o Elevador da Glória - também chamado de Ascensor da Glória - foi inaugurado. Ele se move por um sistema funicular, no qual o peso do vagão que desce ajuda o outro trem a subir. Ele percorre diariamente os 265 metros da íngreme Calçada da Glória: na subida, em direção ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, um dos principais pontos de observação da cidade, com vista para o Castelo de São Jorge; e na descida, em direção à Praça dos Restauradores, na região da Baixa. A tarifa para até duas viagens custa  4,20 (cerca de R$ 26,71 na cotação atual).

Os ascensores da capital portuguesa - que, além do Elevador da Glória, incluem o Ascensor do Lavra e o Ascensor da Bica - foram classificados como Monumentos Nacionais em 2002. O Elevador de Santa Justa - que também é administrado pela Carris, mas não utiliza um sistema de trilhos - recebeu a mesma classificação. De acordo com informações disponíveis no site da Carris, atualmente existem duas unidades ativas do Elevador da Glória, com capacidade para 22 pessoas sentadas e 20 em pé cada.