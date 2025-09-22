Bombardeio russo deixa três mortos na cidade ucraniana de Zaporizhzhia

Pelo menos três pessoas morreram em um bombardeio aéreo russo na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

O ataque também deixou dois feridos, um deles em estado grave, escreveu no Telegram o chefe da administração regional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

Outros ataques russos na madrugada de domingo para segunda-feira deixaram um ferido em Kiev e outro em Sumy, segundo as autoridades das duas cidade.

Do lado russo, as autoridades relataram três mortos e 16 feridos na noite de domingo na Crimeia em um ataque ucraniano com drones.