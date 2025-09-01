Avião da chefe da UE sofre interferência de GPS e suspeita-se que seja de origem russa

O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu interferência de GPS enquanto se preparava para pousar na Bulgária no domingo (31), anunciou sua equipe, acrescentando que a Rússia é suspeita de estar por trás do incidente.

A Comissão Europeia afirmou nesta segunda-feira (1º) que as autoridades búlgaras suspeitavam que o incidente se devesse "a uma interferência flagrante" de Moscou, mas não estava claro se o voo fretado havia sido deliberadamente atacado.

"Podemos confirmar que houve interferência de GPS", disse a porta-voz da Comissão, Arianna Podesta, durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

O avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Plovdiv, no sul do país, sem precisar alterar sua rota.

Von der Leyen, de 66 anos, viajou para a Bulgária como parte de uma viagem a sete países da União Europeia que fazem fronteira ou estão próximos de Belarus e da Rússia, para expressar a "total solidariedade" do bloco.

A região já sofreu "muitas dessas atividades de interferência", afirmou a Comissão, acrescentando que sancionou diversas empresas que acredita estarem envolvidas.

O governo búlgaro confirmou o incidente.

Durante o voo, "o sinal de satélite que transmitia informações ao sistema de navegação GPS da aeronave foi neutralizado", afirmou o governo em um comunicado.

"Para garantir a segurança do voo, os serviços de controle de tráfego aéreo imediatamente ofereceram um método alternativo de pouso usando ferramentas de navegação terrestres", acrescentou.

O Financial Times, que noticiou o incidente pela primeira vez, afirmou que foi necessário o uso de mapas em papel para realizar o pouso.