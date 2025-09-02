Ataques de Israel na Faixa de Gaza matam 31 pessoas

As forças de Israel lançaram ataques contra diversas regiões da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 1º, em meio à ofensiva sobre a Cidade de Gaza. O Ministério da Saúde do território palestino informou que os bombardeios mataram 31 pessoas, das quais mais da metade eram mulheres e crianças.

A Cidade de Gaza foi declarada por Israel uma zona de combate na semana passada. Na ofensiva de segunda, 13 pessoas morreram no local.

"Outra noite impiedosa na Cidade de Gaza", disse o médico Saeed Abu Elaish, que é nascido na vizinha Jabaliya mas se refugiou na cidade. Fonte: Associated Press*.