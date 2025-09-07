Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia

Um ataque russo na região administrativa de Sumy, no nordeste da Ucrânia e próximo da fronteira entre os dois países, matou uma pessoa e feriu várias, informaram as autoridades locais neste sábado (6) pela noite.

"Após um ataque inimigo nas imediações da cidade de Putivl, uma pessoa morreu e há feridos", entre eles um menino de nove anos, disse o governador militar regional, Oleh Hrihorov, na plataforma Telegram.

Além disso, um ataque com drones russos na noite deste sábado em Zaporizhzhia, no sudeste, deixou pelo menos 15 feridos, quatro dos quais foram hospitalizados, informou Ivan Fedorov, chefe da administração militar dessa região, que está parcialmente ocupada por Rússia.

Fedorov publicou imagens de edifícios residenciais destruídos.

As forças russas ocupam cerca de 20% do território ucraniano.

O presidente americano Donald Trump intensificou seus esforços diplomáticos nas últimas semanas para pôr fim à guerra, que já dura três anos e meio, mas não conseguiu nenhum avanço até agora.