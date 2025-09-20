Ataque cibernético afeta operações em aeroportos europeus

Aeroporto de Heathrow é um dos afetados. BEN STANSALL / AFP

Vários aeroportos europeus, incluindo Bruxelas, Berlim e Londres Heathrow, sofreram uma "interrupção relacionada a um ataque cibernético" neste sábado (20), que impactou os sistemas de check-in e entrega de bagagem e causou atrasos, informou a Collins Aerospace à AFP.

"Tomamos conhecimento de uma interrupção relacionada a um ataque cibernético em nosso software MUSE em alguns aeroportos", disse a prestadora de serviços, depois que pelo menos três grandes centros de tráfego aéreo europeus relataram o problema.

Em seu site, o Aeroporto de Bruxelas declarou que este "ataque cibernético ocorreu na noite de sexta-feira".

"Isso teve consequências significativas para o cronograma de voos e, infelizmente, levará a atrasos e cancelamentos", acrescentou. "A situação ainda não foi resolvida" na manhã deste sábado, informou o aeroporto à AFP, e, devido ao incidente, o check-in e o embarque devem ser feitos manualmente.

Em Londres, o Aeroporto de Heathrow — o principal aeroporto da capital — também indicou que foi afetado por esses problemas, que "podem causar atrasos nas partidas".

As autoridades aeroportuárias aconselharam os passageiros a verificar o status do voo com sua companhia aérea e chegar com bastante antecedência para ter tempo de concluir os procedimentos de check-in.

Em seu site, o Aeroporto de Berlim também declarou que teve um "problema técnico com um fornecedor".