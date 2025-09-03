Ataque americano é mensagem 'muito clara' aos cartéis, diz Pentágono

O ataque mortal dos Estados Unidos contra uma suposta embarcação narcotraficante no Caribe é uma mensagem "muito clara" do presidente Donald Trump aos cartéis, declarou, nesta quarta-feira (3), o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

Na terça-feira (2), forças do país americano realizaram um ataque contra uma lancha rápida, e Trump afirmou que na ação morreram 11 "narcoterroristas" de uma gangue que, segundo ele, era controlada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"Querem tentar traficar drogas? Este é um novo dia. E por isso, esses 11 narcotraficantes já não estão conosco, o que envia um sinal muito claro de que esta é uma atividade que os Estados Unidos não vão tolerar em nosso hemisfério", declarou Hegseth na Fox News.

O chefe do Pentágono afirmou ter testemunhado o ataque ao vivo, mas se recusou a dar detalhes sobre como foi realizado.

"Sabíamos exatamente quem estava naquela embarcação. Sabíamos exatamente o que faziam e quem representavam: o Tren de Aragua", disse Hegseth, referindo-se a uma gangue que Washington designou como organização terrorista no início deste ano.

A Marinha americana despachou oito navios, sete no mar do Caribe e um no Oceano Pacífico, que, segundo afirma, participam da luta contra o narcotráfico. Maduro denunciou sua presença como uma ameaça para seu país.

Ao ser questionado se a mudança de regime era o objetivo dos Estados Unidos na Venezuela, Hegseth respondeu: "Essa é uma decisão presidencial, e estamos preparados com todos os recursos à disposição do Exército dos Estados Unidos".