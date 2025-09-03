Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia

O Exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada de quarta-feira, o que causou cortes significativos de energia elétrica, informaram as autoridades locais.

Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones.

O ataque coincidiu com a visita do presidente russo Vladimir Putin à China, onde acompanho um desfile militar com seu anfitrião Xi Jinping e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, com este novo ataque "Putin demonstra sua impunidade, algo que sem dúvida alguma exige uma resposta do mundo".

Um funcionário do governo da região norte de Chernihiv, Viacheslav Chaus, disse que quase 30.000 pessoas ficaram sem acesso à energia elétrica porque os drones atingiram "infraestruturas civis".

A Força Aérea ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis. Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e tanto residências como infraestruturas civis foram atingidas.

As autoridades da região de Kirovogrado afirmaram que quatro funcionários do serviço ferroviário ficaram feridos no ataque.