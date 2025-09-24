Ataque a centro de detenção de migrantes nos EUA deixa um morto e dois feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um ataque a tiros contra um centro de detenção de migrantes em Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (24).

O ataque, segundo relatos da imprensa local, teria ocorrido enquanto agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) levavam um grupo ao interior do centro de detenção.

"Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após o ataque de um suposto atirador contra um centro de detenção de migrantes em Dallas", informou a polícia.

"A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um edifício governamental a partir de um edifício adjacente. Duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos de bala. Uma vítima morreu no local. O suspeito faleceu", detalhou no X.

Mais cedo, autoridades federais detalharam que o atirador havia cometido suicídio.

"Houve um ataque a tiros esta manhã em um centro de detenção do ICE em Dallas", informou a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem.

"Os detalhes ainda estão sendo conhecidos, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", disse Noem inicialmente. "O atirador morreu devido a uma bala autoinfligida", acrescentou.

Pouco depois, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, confirmou à rede CNN a ocorrência do ataque e disse que "a informação preliminar indica que se trata de um possível atirador de elite".

A imprensa local reportou que o atirador era um homem branco que estava no terraço de um edifício e se suicidou quando os agentes da lei chegaram.

Os Estados Unidos têm conduzido uma política severa contra a migração irregular e, nos últimos meses, intensificaram as detenções e deportações.

"O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, deve cessar. Rezo por todos os feridos neste ataque e por suas famílias", escreveu o vice-presidente JD Vance no X.

"Embora ainda desconheçamos o motivo, sabemos que as forças da lei do ICE enfrentam uma violência sem precedentes", disse a secretária Noem.

Segundo a imprensa local, no entanto, os feridos não eram agentes do ICE, mas sim pessoas que haviam sido detidas.

A vice-diretora do ICE, Madison Sheahan, declarou à Fox News que nenhum agente do ICE ficou ferido no ataque.

"Vimos muita violência nas instalações do ICE, e esta não é a primeira vez que vemos um ataque, inclusive este ano, em uma instalação do ICE", comentou.

- Antecedentes de violência -

ICE é a principal agência governamental responsável por cumprir a promessa de campanha do presidente Donald Trump de expulsar milhões de imigrantes sem documentos dos Estados Unidos.

"Este assassinato não impedirá nossas prisões, detenções ou deportações de imigrantes sem documentos. Trabalharemos com o ICE e o Departamento de Polícia de Dallas para esclarecer a motivação do assassino", disse, nesta quarta-feira, o governador do Texas e aliado de Trump, Greg Abbott.

Após as operações de imigração do ICE em Los Angeles causarem tumultos e protestos no início deste ano, Trump enviou a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha à cidade californiana.

Outra instalação do ICE em Alvarado, Texas, foi alvo de um ataque em julho que deixou um policial ferido no pescoço. Dez pessoas foram acusadas de participação neste ataque.

Segundo uma denúncia criminal, os agressores, vestidos com roupas militares pretas, dispararam fogos de artifício contra as instalações do ICE e fizeram pichações com insultos.

O incidente em Alvarado aconteceu poucos dias antes de um homem armado com um rifle abrir fogo em uma instalação da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em McAllen, Texas.

O homem de 27 anos disparou vários tiros na entrada deste escritório da Patrulha de Fronteira antes de ser morto. Dois policiais e um funcionário ficaram feridos.