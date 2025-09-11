Assassino de Charlie Kirk segue foragido e é procurado pelo FBI

Kirk teve grande influência na política dos EUA e ajudou Trump a aumentar sua adesão entre os eleitores mais jovens. JOSH EDELSON / AFP

Autoridades dos Estados Unidos continuam procurando nesta quinta-feira (11) o assassino do influenciador Charlie Kirk, um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente, Donald Trump, cujo homicídio aumentou o temor de uma escalada da violência política no país.

Trump acusou a retórica da "esquerda radical" de ter contribuído para o assassinato de Kirk, de 31 anos, a quem descreveu como um "mártir da verdade".

— Durante anos, aqueles na esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo — disse Trump horas após o ataque em um vídeo publicado em sua plataforma Truth Social.

— Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje e deve parar imediatamente — acrescentou.

O líder republicano prometeu que seu governo "encontrará todos os que contribuíram para essa atrocidade e para outros casos de violência política, incluindo as organizações que a financiam e apoiam". Autoridades do Estado de Utah e FBI montaram uma força-tarefa nesta quinta (11) para localizar o atirador que assassinou ativista conservador.

Kirk teve grande influência na política dos EUA e ajudou Trump a aumentar sua adesão entre os eleitores mais jovens, um dos fatores fundamentais no retorno do republicano à Casa Branca.

O ativista levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah na quarta-feira (10), uma tragédia que foi registrada em vários vídeos que começaram a circular rapidamente nas redes sociais. Nas gravações, Kirk aparece caindo de sua cadeira em meio a gritos de pânico do público.

O ataque ocorreu perto do meio-dia durante um evento organizado pelo movimento "Turning Point USA", cofundado por Kirk.

Beau Mason, do Departamento de Segurança Pública de Utah, afirmou que o tiro provavelmente veio de um telhado e que as câmeras do circuito fechado registraram um suspeito "vestindo roupas escuras".

Estudantes da universidade descreveram o ataque como "aterrorizante".

— Isso me faz sentir que devo ter muito cuidado ao expressar minhas ideias políticas — declarou à AFP Samuel Kimball, estudante de Engenharia da Computação — Se eu fosse alguém que estivesse pensando em dedicar-me à política, teria medo de ser baleado —acrescentou.

Bandeiras a meio-mastro

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que foi "um assassinato político" e prometeu que o responsável será encontrado e julgado com todo o peso da lei.

— Quero lembrar as pessoas que no Estado de Utah ainda existe a pena de morte — declarou.

Trump ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro nos edifícios do governo federal até domingo (14), uma demonstração da importância que este ativista tinha para o presidente de 79 anos.

Muitos consideram que a influência de Kirk no voto dos jovens foi um fator determinante nas eleições presidenciais de 2024, vencidas por Trump.

Kirk cofundou em 2012 a "Turning Point USA" para promover entre os jovens suas posturas conservadoras, e sua eloquência o tornou um porta-voz frequentemente entrevistado na televisão.

Além disso, Kirk utilizava sua enorme audiência no Instagram e no YouTube para expressar apoio às políticas anti-imigração, à defesa do cristianismo e ao direito de portar armas.

O anúncio de sua morte a tiros chocou a classe política nos Estados Unidos, tanto os republicanos no poder quanto a oposição democrata.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, pediu pelo "descanso eterno" de Kirk, enquanto o senador e líder da maioria republicana, John Thune, disse estar "horrorizado".

As principais figuras democratas também condenaram o ataque.

"Não há lugar em nosso país para esse tipo de violência. Isso precisa parar agora", escreveu no X o ex-presidente democrata Joe Biden.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que debateu com Kirk em seu podcast, qualificou o ataque como "repugnante, vil e censurável", e a ex-vice-presidente Kamala Harris condenou "a violência política".