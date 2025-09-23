Tarifas têm espaço para negociações, diz porta-voz dos EUA após aceno positivo de Trump a Lula

Lula e Trump falaram na 80ª Assembleia Geral da ONU nesta terça. TIMOTHY A. CLARY / AFP

A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Roberson, afirmou, em entrevista à CNN nesta terça-feira (23), que o presidente americano, Donald Trump, está disposto a conversar com Luiz Inácio Lula da Silva sobre as tarifas impostas ao Brasil. Os dois concordaram em conversar na próxima semana.

— O presidente Trump deixou claro desde o início do seu mandato que ele está aberto a negociações com qualquer país. Ele decidiu usar as tarifas como uma ferramenta. Ele sempre dizia que as tarifas são uma medida e que as tarifas agora abrem um espaço para negociações, para os dois países falarem e chegarem a ter um acordo que pode beneficiar os dois lados e que representa realmente a realidade dos nossos mercados hoje — disse Amanda.

Nesta terça-feira (23), Trump, durante o final de seu discurso na 80ª Assembleia Geral da ONU, mencionou o encontro breve com Lula, que abriu a conferência.

— Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem.

A fala de Trump ocorre após a do presidente brasileiro, que criticou indiretamente as tarifas e sanções impostas por Washington.

"Eu gostei dele, e ele de mim"

Trump começou o tema ao afirmar que "os Estados Unidos utilizam as tarifas como mecanismo de defesa". E após, citou o exemplo do Brasil, sem mencionar diretamente o nome de Jair Bolsonaro e o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seguida, Trump disse que falou com Lula por 20 segundos e que os dois ficaram de conversar por mais tempo na próxima semana: