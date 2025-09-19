Arte com drones, protesto na França e recorde no atletismo: a semana mundial em fotos

A semana começou com um show de drones durante o festival ''Encontro da Fraternidade'', organizada pelo Vaticano.
A imagem mostra as famosas mãos da pintura Criação de Adão, de Michelangelo, durante o concerto ''Graça para o Mundo''.
No Nepal, Sushila Karki toma posse como primeira-ministra interina do país asiático após protestos violentos que determinaram a queda do antigo governo local.
Um cameraman acompanha os maratonistas em ação durante o Mundial de Atletismo em Tokyo, no Japão, em um monociclo elétrico.
Donald Trump realiza sua segunda visita oficial ao Rei Charles III, em Windsor, no Reino Unido.
O sueco Armand Duplantis compete no Mundial de Atletismo realizado em Tokyo, no Japão. Duplantis estabeleceu um novo recorde mundial ao saltar 6m30cm.
Aproximadamente 800 mil franceses saíram às ruas em protesto contra a nova proposta orçamentária do país, que prevê cortes de gastos em vários setores para conter a dívida da França.