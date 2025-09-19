Arte com drones, protesto na França e recorde no atletismo: a semana mundial em fotos

A ''Criação de Adão'' é recriada com luzes de drones no Vaticano. Filippo MONTEFORTE / AFP

A semana começou com um show de drones durante o festival ''Encontro da Fraternidade'', organizada pelo Vaticano.

A imagem mostra as famosas mãos da pintura Criação de Adão, de Michelangelo, durante o concerto ''Graça para o Mundo''.

Sushila encabeça o governo interino após onda de protestos. PRABIN RANABHAT / AFP

No Nepal, Sushila Karki toma posse como primeira-ministra interina do país asiático após protestos violentos que determinaram a queda do antigo governo local.

Profissional acompanha a maratona em um monociclo. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Um cameraman acompanha os maratonistas em ação durante o Mundial de Atletismo em Tokyo, no Japão, em um monociclo elétrico.

O presidente americano Donald Trump é recebido pela Guarda Real britânica. Kirsty Wigglesworth / POOL/AFP

Donald Trump realiza sua segunda visita oficial ao Rei Charles III, em Windsor, no Reino Unido.

Atleta estabelece novo recorde mundial durante a competição. Pawel Kopczynski / POOL/AFP

O sueco Armand Duplantis compete no Mundial de Atletismo realizado em Tokyo, no Japão. Duplantis estabeleceu um novo recorde mundial ao saltar 6m30cm.

Franceses protestam contra os cortes orçamentários. Loic VENANCE / AFP