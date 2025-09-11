Arma utilizada para assassinar Charlie Kirk é localizada pelo FBI

Charlie Kirk, 31 anos, era um um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente dos EUA, Donald Trump. LAURA SEGALL / AFP

O FBI informou nesta quinta-feira (11) que localizou o rifle utilizado para atirar em Charlie Kirk, durante uma apresentação em uma universidade em Utah na quarta-feira (10).

— Recuperamos o que acreditamos ser a arma utilizada no ataque de ontem. É um rifle de alta potência — disse o agente do FBI Robert Bohls em uma entrevista coletiva.

O atirador, até o momento, não foi localizado, mas a polícia afirma que tem imagens do suspeito. Autoridades do Estado de Utah e FBI montaram uma força-tarefa para localizá-lo.

Charlie Kirk, 31 anos, era um um ativista de extrema direita muito próximo ao presidente Donald Trump que teve grande influência na política dos EUA e ajudou o republicano a aumentar sua adesão entre os eleitores mais jovens, um dos fatores fundamentais no retorno do republicano à Casa Branca.

Ele levou um tiro no pescoço enquanto falava em um evento em uma universidade em Utah na quarta-feira, uma tragédia que foi registrada em vários vídeos que começaram a circular rapidamente nas redes sociais. Nas gravações, Kirk aparece caindo de sua cadeira em meio a gritos de pânico do público.

O ataque ocorreu perto do meio-dia durante um evento organizado pelo movimento "Turning Point USA", cofundado por Kirk.

Em uma publicação na rede Truth Social, Trump acusou a retórica da "esquerda radical" de ter contribuído para o assassinato de Kirk, a quem descreveu como um "mártir da verdade".

— Durante anos, aqueles na esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo — disse Trump horas após o ataque em um vídeo publicado em sua plataforma Truth Social.

— Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje e deve parar imediatamente — acrescentou.