Agentes de imigração dos EUA entram em confronto com manifestantes em Chicago

Vídeo compartilhado mostra agentes agredindo mulher. X: @Fox32news / Reprodução

Um confronto entre manifestantes e agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) marcou esta sexta-feira (19) em frente a um centro de detenção em Broadview, no subúrbio de Chicago. O grupo protestava contra a operação Midway Blitz, deflagrada pelo governo dos Estados Unidos para identificar imigrantes que vivem ilegalmente no país, de acordo com o g1.

Em nota publicada na rede social X, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que o protesto "não vai parar o ICE e impedir que as autoridades policiais apliquem as leis de imigração". O órgão também compartilhou um vídeo publicado pela imprensa local em que uma mulher aparece sendo agredida pelos agentes.

"Indivíduos e grupos que impedem as operações do ICE estão se aliando a cartéis cruéis, traficantes de pessoas e criminosos violentos", diz trecho do texto do Departamento Interno de Segurança dos EUA.

O confronto começou após os manifestantes bloquearam a entrada dos agentes ao centro de detenção. Para conter o grupo, as autoridades utilizaram bombas de efeito moral.

Segundo o chefe interino das Operações de Fiscalização e Remoção do ICE, Marcos Charles, mais de 400 pessoas foram detidas nas últimas duas semanas. Os manifestantes acusam uso de força excessiva por parte dos agentes federais.

Morte de imigrante