Adolescente acusado de matar dois policiais em delegacia na Turquia

Dois policiais foram mortos a tiros e outros dois ficaram feridos nesta segunda-feira (8) em uma delegacia próxima à cidade turca de Izmir e um adolescente de 16 anos foi detido como suspeito, anunciou o ministro do Interior.

"O suspeito do incidente, E.B., de 16 anos, foi detido e abrimos uma investigação", anunciou na rede social X o ministro Ali Yerlikaya.

Segundo ele, um dos policiais feridos está em condição grave.

O governador de Izmir, Suleyman Elban, disse que o suspeito morava na mesma rua da delegacia e foi ferido durante a detenção.

"O suspeito do assassinato é um jovem de 16 anos que mora nesta rua. Ele não tem antecedentes criminais, nem registros de prisões por qualquer delito", disse Elban.

O governador afirmou que o suspeito usou "uma espingarda que seu pai comprou há 10 anos".

Imagens publicadas pelo site de notícias Gercek Gundem de um vídeo gravado com um celular mostram uma pessoa com balaclava, camisa preta e calças claras, correndo pela calçada enquanto portava uma arma e depois entrando em um prédio.

Outro vídeo publicado nas redes sociais mostra o suposto agressor deitado na calçada sendo atendido por paramédicos.