Administração Trump dá passos iniciais para restabelecer pagamentos a Harvard

A Universidade de Harvard afirma que começou a receber notificações de que muitas das liberações federais de recursos interrompidas pela administração Trump serão restabelecidas após um juiz federal determinar que os cortes foram ilegais. É um sinal inicial de que o financiamento para pesquisa pode começar a fluir para Harvard após meses de impasse com a Casa Branca, mas ainda não se sabe se o dinheiro realmente chegará. O governo afirmou que recorrerá da decisão do juiz.

Notificações de repasse começaram a chegar de várias agências federais, mas até agora nenhum pagamento foi recebido, disse o porta-voz de Harvard, Jason Newton, na quarta-feira à noite. "Harvard está monitorando de perto os recebimentos de financiamento", disse Newton.

Um juiz federal em Boston ordenou, na semana passada, que o governo revertesse mais de US$ 2,6 bilhões em cortes, dizendo que eram inconstitucionais e "usaram o antissemitismo como cortina de fumaça" para um ataque ideológico.

A administração Trump começou a cortar verbas federais de pesquisa da Harvard em abril, depois que a universidade da Ivy League rejeitou uma lista de amplas exigências do governo em uma investigação federal sobre antissemitismo no campus. Harvard contestou os cortes no tribunal, chamando-os de retaliação ilegal do governo.

Harvard tem sido o principal alvo do presidente Donald Trump em sua campanha para reformular o ensino superior, o que resultou em acordos com as universidades de Columbia e Brown para encerrar investigações federais e permitir envio do dinheiro federal cortado pela administração Trump.

Trump afirmou querer que Harvard pague não menos que US$ 500 milhões como parte de qualquer acordo para retomar o financiamento. Ele reiterou a demanda em uma reunião do gabinete em agosto. "Eles têm sido muito ruins", disse Trump à secretária de Educação, Linda McMahon. "Não negocie."

Mesmo enquanto o processo de Harvard avançava, ambos os lados vinham negociando a estrutura de um acordo que poderia acabar com o prolongado impasse. Até agora, o acordo tem sido elusivo.

O governo abriu várias investigações contra Harvard e tentou uma variedade de sanções, incluindo medidas para impedir que a universidade matriculasse estudantes internacionais. Um juiz federal bloqueou a medida em junho, após um processo de Harvard. Fonte: Associated Press