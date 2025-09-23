Acusado de tentar assassinar Trump em 2024 na Flórida é declarado culpado

Um júri federal dos Estados Unidos declarou, nesta terça-feira (23), Ryan Routh culpado de todas as acusações por tentar assassinar Donald Trump em setembro de 2024 em um campo de golfe na Flórida.

Routh, de 59 anos, foi acusado de conspirar para balear Trump, então candidato à presidência dos Estados Unidos, enquanto ele jogava golfe em um de seus campos em Palm Beach.

Dois meses antes, o republicano havia sido ferido na orelha por um disparo durante um comício de campanha no estado da Pensilvânia.

O júri declarou Routh culpado, entre outras acusações, pelo crime de tentativa de assassinato de um candidato à presidência, pelo qual ele pode ser condenado à prisão perpétua. A sentença será proferida em 18 de dezembro.

Após a leitura do veredicto em um tribunal federal da Flórida, Routh tentou se esfaquear com uma caneta, mas os guardas intervieram para impedi-lo, informaram a Fox News e a NBC.

"Um grande momento para a justiça nos Estados Unidos", escreveu o presidente Trump no Truth Social.

A secretária de Justiça, Pam Bondi, destacou no X que o veredicto "ilustra o compromisso do Departamento de Justiça em punir todos aqueles que se dedicam à violência política".

Ryan Routh também foi processado por posse ilegal de armas devido aos seus antecedentes criminais, posse de uma arma com o número de série apagado, posse de armas de fogo com a intenção de cometer um crime violento e agressão a um agente federal.