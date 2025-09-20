Acordo garante controle dos EUA sobre algoritmo do TikTok, diz Casa Branca

Um acordo entre o TikTok e a China garantirá que empresas americanas controlem o algoritmo que alimenta o feed de vídeos do aplicativo e que os Estados Unidos detenham a maioria dos assentos no conselho que supervisiona as operações no país, afirmou a Casa Branca neste sábado (20).
Uma questão central na disputa entre Washington e Pequim é se a popular plataforma de vídeo manteria seu algoritmo após a possível saída da empresa-mãe chinesa, a ByteDance.
O Congresso americano aprovou uma lei exigindo que a proibição do TikTok nos EUA entrasse em vigor em janeiro deste ano. Contudo, o presidente Donald Trump assinou ordens que permitiram ao TikTok continuar operando nos EUA, enquanto seu governo tenta chegar a um acordo para que a ByteDance venda suas operações no país.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a gigante da tecnologia Oracle seria responsável pelos dados e pela segurança do aplicativo e que os americanos controlarão seis das sete cadeiras do conselho.
— Estamos 100% confiantes de que o acordo está fechado, agora ele só precisa ser assinado e a equipe do presidente está trabalhando com seus homólogos chineses para fazer exatamente isso — disse Leavitt ao programa Saturday in America do canal de televisão Fox News.
Conversa entre Trump e Xi Jinping
Um dia antes, Trump e Xi Jinping, da China, discutiram um acordo sobre o TikTok em uma longa conversa telefônica. Leavitt disse que "o algoritmo também será controlado pelos Estados Unidos", oferecendo mais detalhes sobre como o acordo, pelo menos aos olhos da Casa Branca, está tomando forma.
Trump afirmou após sua ligação com Xi que os investidores americanos estavam alinhados e que o líder chinês tem sido "um cavalheiro" sobre o assunto. O presidente americano foi vago sobre a questão crucial de se a China controlaria o algoritmo.
— Tudo está sendo resolvido. Teremos um controle muito bom — disse Trump.
O governo chinês não esclareceu o que Xi havia concordado em relação à venda de uma participação controladora pela empresa-mãe chinesa do TikTok para evitar uma proibição nos EUA.
Leavitt expressou confiança de que o acordo seria finalizado em breve.
— Agora só precisamos que este acordo seja assinado. E isso acontecerá, eu prevejo, nos próximos dias — disse a secretária de imprensa da Casa Branca.
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.