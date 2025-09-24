Acordo com Irã é possível e reitera necessidade de acesso de inspetores da AIEA, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em postagem no X que um acordo para adiar as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o Irã ainda é possível, após se reunir com o homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, nesta quarta-feira, 23. O comentário acontece após a França, Alemanha e Reino Unido - nações conhecidas como E3 - acionarem o mecanismo snapback diante do fracasso iraniano em cumprir com suas obrigações nucleares.