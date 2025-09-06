Acidente com 16 mortos no Elevador da Glória, em Lisboa, ocorreu após "desconexão" de cabo

Estrutura bateu contra imóvel após descarrilar. Vigilantes da Estrada / Divulgação

O acidente no Elevador da Glória em Lisboa, que causou 16 mortes na quarta-feira (3), aconteceu após "a desconexão do cabo entre as duas cabines", diz nota publicada neste sábado (6) pela agência pública portuguesa responsável pela investigação.

O incidente ocorreu perto da Avenida da Liberdade, na capital portuguesa. O famoso bondinho, que liga a Praça do Rossio ao Bairro Alto, descarrilou e se chocou contra um imóvel.

Segundo os primeiros elementos da investigação revelados neste sábado, o choque do bondinho "ocorreu a uma velocidade de 60 km/h" e "todos os acontecimentos se desenvolveram em menos de 50 segundos".

O Elevador da Glória, que data de 1914 em sua configuração atual, é composto por dois vagões amarelos que sobem e descem alternativamente por um sistema de contrapeso, um desnível de 45 metros em 276 metros de comprimento, "com uma inclinação média de 18%", indicam os investigadores do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

"As cabines são conectadas entre si por um cabo que equilibra seu peso através de uma grande roda reversível situada no alto da Calçada da Glória em um compartimento técnico subterrâneo", acrescentam.

"Às 18h [14h em Brasília] de 3 de setembro, o Elevador da Glória estava com suas cabines estacionadas em suas respectivas estações", diz o documento. Minutos depois, as cabines iniciaram seu trajeto, mas "instantes depois da saída, e após percorrer seis metros, perderam subitamente a força de equilíbrio garantida pelo cabo de conexão que as unia".

Cinco portugueses e 11 estrangeiros morreram neste acidente, que também deixou 20 feridos, segundo o último balanço. Entre os feridos, estão três brasileiros.