"Mudança climática é o maior golpe perpetrado no mundo", critica Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas

Trump aproveitou para destacar realizações de seu governo. ANGELA WEISS / AFP

Trump criticou como as instituições globalistas deterioraram a ordem mundial. Principal crítica foi dirigida à ONU:

— Eu acabei com sete guerras — se gabou ao dizer ter conseguido encerrar conflitos que "ninguém conseguia terminar". — E eu fiz isso em sete meses — frisou.

— Nunca recebi um telefonema das Nações Unidas por meu trabalho — emendou.

Trump seguiu disparando críticas às Nações Unidas:

— A ONU tem um potencial muito grande. Mas está longe de atingir isso. Só escreve cartas muito duras, mas nunca as coloca em prática.

Trump afirmou que a ONU financia a "imigração desenfreada", que "destrói as nações do Ocidente".

Agenda verde inútil

Para Trump, o desenvolvimento sustentável, a energia verde e as mudanças climáticas não podem ser levadas a sério:

— Mudança climática é o maior golpe perpetrado no mundo — disparou.

O presidente dos Estados Unidos dirigiu esta parte do discurso aos parceiros europeus, que querem ser "politicamente corretos", segundo ele. Disse ainda que as previsões de que países iriam sumir, não se concretizaram:

— Previsões ruins feitas por gente estúpida. E não deram aos seus países nenhum lucro.

Ainda afirmou que a China produz mais gás carbônico (CO2) que todas as nações em desenvolvimento juntas.

— Países que poluem muito estão fazendo muito dinheiro.

Medidas contra conflitos

Trump também reforçou a necessidade de terminar a guerra em Gaza, e mandou um recado ao Hamas:

— Apenas libertem os reféns. — Essa guerra nunca teria começado se eu fosse presidente naquela época.

E refutou a ideia de se criar um Estado palestino. Ele disse que o reconhecimento do Estado palestino é "recompensa" por "atrocidades horríveis".

Em relação à Ucrânia, Trump criticou os principais parceiros da Rússia:

— A China e a Índia são os principais financiadores da Rússia, ao comprar petróleo russo. — E a Europa segue comprando combustível da Rússia, financiando uma guerra que eles estão combatendo.

Poucas palavras sobre a Venezuela

Por um breve momento, após abordar o tema imigração, Trump falou da criminalidade associada ao movimento e do que está fazendo para enfrentá-la:

— Vamos explodir os cartéis de droga. Começamos a usar a força militar contra a Tren de Arágua (cartel de drogas), que é da Venezuela, liderada por Nicolás Maduro — acusou.

Para "aliviar o clima"

Trump fez uma piada para aliviar o clima antes de começar seu discurso. Ele brincou com uma falha no sistema de teleprompter.

— Não me importo de fazer este discurso sem teleprompter, até porque ele não está funcionando. Quem quer que esteja pilotando esse teleprompter está em grandes apuros.