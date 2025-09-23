Mundo

Em discurso
Notícia

"Mudança climática é o maior golpe perpetrado no mundo", critica Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas

O líder norte-americano disse que "acabou com sete guerras" em "sete meses", e mandou recados às nações que "financiam" a Rússia

Zero Hora

