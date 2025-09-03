Mundo

Vida longa
Notícia

150 anos de vida? Conversa informal entre Putin e Xi Jinping sugere possibilidade

Áudio vazado durante desfile militar chinês mostra interação entre o trio e bate-papo sobre longevidade e "imortalidade". Diálogo também foi traduzido para Kim Jong-un, líder norte-coreano

Zero Hora

