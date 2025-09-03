150 anos de vida? Conversa informal entre Putin e Xi Jinping sugere possibilidade

Putin e Xi Jinping juntos Alexander KAZAKOV / POOL/AFP

Uma conversa informal entre os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chamou a atenção em meio ao desfile militar promovido pelo governo chinês em Pequim nesta quarta-feira (3). Em áudios vazados durante a transmissão do evento é possível ouvir os três falando sobre longevidade.

— As previsões são de que, neste século, também há uma chance de viver até os 150 anos — comentou Jinping, que tem 72 anos, conforme a agência de notícias Bloomberg.

Antes disso, o presidente da China comentou sua atual faixa etária. Segundo ele, "hoje em dia, aos 70 anos, ainda se é uma criança", enquanto antigamente as pessoas raramente viviam até esta idade.

Putin, que também tem 72 anos, concordou com os comentários e citou a imortalidade ao responder o presidente chinês.

— Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, e até mesmo alcançar a imortalidade — declarou o russo.

O vazamento do áudio durou pouco menos de um minuto e ocorreu no momento em que o trio subia o Portão da Paz Celestial, onde participaram da cerimônia que celebra os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.