Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe

Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado, 9. Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio "cuidou de sua prole de forma exemplar", explicou o estabelecimento do leste da Alemanha.

Mas, desde a quinta-feira, se "desligou de suas crias", sua primeira ninhada, e parou de alimentá-las.

A decisão de sacrificar os filhotes foi tomada depois de dois dias em que os tigrinhos "foram se debilitando cada vez mais".

O zoológico teve que assumir uma "grande responsabilidade" para evitar aos pequenos "uma morte por inanição", explicou o veterinário Andreas Bernhard.

A interrupção do cuidado com a prole "sem motivo aparente" faz parte do "comportamento das mães de primeira viagem inexperientes no reino animal", assinalou o diretor do zoológico, Jörg Junhold.

Os tigres-siberianos, também chamados tigres-de-amur, são os maiores felinos do mundo e vivem sobretudo no Extremo Oriente russo, onde estão ameaçados de extinção.