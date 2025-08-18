Mundo

Negociação

Trump e Zelensky se reúnem na Casa Branca, nesta segunda-feira, para discutir guerra na Ucrânia

Encontro acontece após a reunião de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos e o russo Vladimir Putin, na sexta-feira, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS