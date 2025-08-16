Zelensky diz que se reunirá com Trump em Washington na segunda-feira

Volodimir Zelensky e Donald Trump se encontraram em fevereiro na Casa Branca. SAUL LOEB / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (16) que se reunirá com Donald Trump em Washington para abordar a guerra na Ucrânia, após o encontro entre o mandatário estadounidense e o presidente russo, Vladimir Putin, que terminou sem acordo.

Zelensky também afirmou em sua conta no X que Trump, em ligação por telefone, informou "os principais pontos" de sua reunião com Putin no Alasca.

"Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington, D.C., para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra. Agradeço o convite", escreveu Zelensky.

Zelenski reiterou também seu desejo de celebrar uma reunião trilateral com Trump e Putin, conforme proposta do magnata estadounidense.

“É importante que a força dos Estados Unidos tenha um impacto no desenvolvimento da situação”, declarou. Ele acrescentou que tinha falado com Trump sobre “sinais positivos por parte dos Estados Unidos” para fornecer garantias de segurança em Kiev.

Reunião entre Putin e Trump

Na tarde de sexta-feira (15), Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca, território dos Estados Unidos. Eles se dialogaram por quase três horas sobre um cessar-fogo, sem chegar a um acordo.

Trump disse que a conversa entre os dois foi "muito produtiva" e que restaram " muito poucos temas" a resolver.

Já Putin afirmou que as negociações são feitas em "ambiente construtivo e mutuamente respeitoso":