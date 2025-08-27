Zelensky afirma que prepara garantias de seguranças, mas que Rússia envia sinais negativos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta quarta, 27, com o homólogo finlandês Alexander Stubb, ocasião na qual disse que ambos coordenaram suas posições para alcançar resultados mais substanciais. Em publicação na rede social X, o ucraniano disse que as equipes "estão preparando ativamente a arquitetura de garantias de segurança fortes e multilaterais para a Ucrânia, com todos os envolvidos - europeus, americanos e nossos outros parceiros na Coalizão dos Dispostos".

"Comandantes militares, ministros da defesa e conselheiros de segurança - em diferentes níveis, estamos preparando os componentes da segurança futura. Estamos acelerando o processo de definição dos detalhes. Já é hora de organizar o formato das discussões entre os líderes para determinar as principais prioridades e cronogramas", afirmou.