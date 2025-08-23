Zelenski diz que EUA e parceiros europeus estão trabalhando em garantias de segurança

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que equipes da Ucrânia, dos EUA e de parceiros europeus estão trabalhando na "arquitetura" de garantias de segurança. A declaração foi realizada em postagem no X, neste sábado, 23, após conversar com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof.

Segundo ele, todos os desenvolvimentos do assunto estarão prontos "nos próximos dias". "Conversamos sobre como os Países Baixos podem aumentar o seu envolvimento neste processo e ajudar a assegurar as garantias de segurança", acrescentou.

Na publicação, Zelenski reafirmou que, no atual momento, existe uma oportunidade real para que seja alcançado o fim da guerra contra a Rússia, e a Ucrânia está pronta para "medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz".