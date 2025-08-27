Wall Street sobe antes de resultados da Nvidia

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira (27), antes da divulgação dos resultados trimestrais da gigante dos semicondutores Nvidia, uma empresa-chave do setor de inteligência artificial (IA).

O Dow Jones subiu 0,32% e o Nasdaq teve alta de 0,21%. Já o S&P 500 avançou 0,24%, ao recorde de fechamento de 6.481,40 pontos.

Para o analista Patrick O'Hare, do Briefing.com, "o mercado aguardou com calma e confiança os resultados da Nvidia (-0,09%, aos US$ 181,60, no fechamento)".

A empresa teve uma receita recorde de US$ 46,7 bilhões no segundo trimestre do seu ano fiscal, levemente acima das expectativas do mercado. O grupo californiano teve um lucro líquido de US$ 26,4 bilhões, apesar do prejuízo causado pelas restrições dos Estados Unidos à exportação para a China de alguns dos seus chips para IA.

Para O'Hare, o mais importante é "o que a empresa diz sobre suas perspectivas. Caso se mostrem melhores do que o previsto, o mercado simplesmente permanecerá em uma posição otimista."