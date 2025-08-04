Wall Street fecha em alta após perdas da semana passada

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (4), recuperando-se das perdas da semana passada devido a um repique técnico, enquanto os investidores optaram por se distanciar das incertezas econômicas causadas pelas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 1,34%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,95% e o índice ampliado S&P 500 fechou em alta de 1,47% após quatro sessões consecutivas de queda na semana passada.

"Houve alguns compradores de pechinchas na sexta-feira e os mercados deram sinais de vida hoje, voltaram à carga porque ninguém quer perder um movimento altista", comentou à AFP o analista Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Só este repique técnico pode explicar a progressão em Wall Street, acrescentou Sosnick, considerando que nesta segunda-feira não foi publicado nenhum dado econômico importante e que "as previsões de uma redução das taxas" de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) "não mudaram de forma considerável desde a sexta-feira".

A grande maioria dos analistas espera que o Fed reduza os juros em um quarto de ponto percentual na próxima reunião de seu comitê de política monetária, em setembro, segundo o observatório CME.

Isto ocorreria porque na sexta-feira foram reportados retrocessos importantes no mercado de trabalho nos Estados Unidos, principalmente com uma forte revisão para baixo na criação de novos empregos, a níveis não vistos desde a pandemia de covid-19.

"Dada a magnitude dos dados publicados na sexta-feira e da forma como repercutiram nos preços de outros ativos financeiros chave, é bastante surpreendente ver o mercado acionário ignorá-los completamente", ressaltou Sosnick.

Mas "já vimos os mercados acionários reagirem com força à menor oportunidade de compra", acrescentou.

Por outro lado, "os operadores e os investidores ganharam muito dinheiro" deixando de lado os temores derivados das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

As novas tarifas de Donald Trump são "praticamente definitivas", mas não se descarta a possibilidade de uma renegociação imediata, disse no domingo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Do lado dos indicadores, o mercado espera a publicação, na terça-feira, da balança comercial americana e que Trump designe um novo governador do Fed, após a renúncia, na sexta-feira, de Adriana Kugler antes do fim de seu mandato, em janeiro de 2026.