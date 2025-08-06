Caminhão com ajuda humanitária tomba sobre multidão na Faixa de Gaza e deixa ao menos 20 mortos

Caminhões com ajuda humanitária começaram a chegar em Gaza no dia 28 de julho, após autorização de Israel. - / AFP

A Defesa Civil de Gaza informou que ao menos 20 pessoas morreram nesta quarta-feira (6), após um caminhão com ajuda humanitária tombar sobre uma multidão no território palestino devastado pela guerra. O veículo entregaria comida aos moradores da região.

— O caminhão tombou quando centenas de civis esperavam por ajuda alimentar na área de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza — informou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

O governo do grupo extremista Hamas em Gaza denunciou em um comunicado que, "apesar da recente autorização limitada para alguns caminhões de ajuda, Israel obstrui deliberadamente a passagem segura e a distribuição da ajuda".

O Hamas argumenta que o Exército de Israel "obriga os motoristas a seguir rotas lotadas de civis famintos". Procurada pela AFP, as forças armadas israelenses afirmaram que estavam verificando a informação.