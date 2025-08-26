Vinte e cinco países suspendem envios de pacotes por via postal aos EUA devido às tarifas

A agência postal da ONU informou, nesta terça-feira (26), que os correios de 25 países decidiram suspender o envio de encomendas para os Estados Unidos em meio à incerteza sobre o impacto das tarifas planejadas pelo presidente Donald Trump.

A administração Trump decidiu, com efeito a partir de 29 de agosto, eliminar a isenção de tarifas da qual pequenos pacotes postais (envios de mercadorias com valor igual ou inferior a 800 dólares ou 4.300 reais) desfrutavam até agora.

Essa decisão provocou uma onda de anúncios por parte de serviços postais em países como Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Índia e Austrália, que suspenderam os envios de pacotes com destino aos Estados Unidos.

"Operadores postais de 25 países-membros notificaram a União Postal Universal (UPU) que suspenderam seus serviços postais de saída para os Estados Unidos devido a incertezas relacionadas aos serviços de trânsito", afirmou a UPU em um comunicado.

"Essas suspensões permanecerão em vigor enquanto se aguarda informações mais detalhadas sobre a implementação das medidas anunciadas pelas autoridades americanas", acrescentou a instituição da ONU.