Venezuela diz que nenhum dos imigrantes presos em El Salvador perteneceu a grupo criminoso

A Venezuela informou, nesta segunda-feira (4), que nenhum de seus 252 cidadãos que passaram quatro meses detidos em El Salvador pertenciam à gangue Tren de Aragua, como argumentaram os Estados Unidos ao enviá-los para a megaprisão para membros de gangues no país.

Os imigrantes foram libertados em 18 de julho como parte de uma troca com os Estados Unidos, que incluiu a libertação de 10 cidadãos e residentes americanos detidos na Venezuela.

"Nos disseram que todos eram do Tren de Aragua. Mentira, uma grande mentira", disse o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

"Disseram que os que foram enviados a El Salvador... 'todos esses são poderosos criminosos'", continuou. "Dos 252, há 20 que têm antecedentes, apenas sete deles com crimes graves. Zero ligados ao Tren de Aragua."

Esta organização criminosa surgiu em 2014 na Venezuela e estendeu seus tentáculos para vários países da América Latina e Estados Unidos.

Começou com sequestros, roubos, tráfico de drogas, prostituição e extorsão, e mais tarde ampliou sua atuação para a exploração ilegal de ouro e o tráfico de pessoas.

O presidente americano, Donald Trump, declarou-a organização terrorista, e amparado em uma lei do século XVIII, enviou ao Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), em El Salvador, 252 imigrantes venezuelanos acusados de terem vínculos com essa gangue.

O governo venezuelano afirmou que desmantelou a operação do Tren de Aragua, embora seu principal líder Héctor "Niño" Guerrero continue foragido da justiça.

"Nós temos o mapa do Tren de Aragua porque prejudicaram a Venezuela e estamos caçando-os onde estiverem, e vamos encontrá-los onde estiverem", garantiu Cabello em uma coletiva de imprensa do partido no poder, o PSUV.