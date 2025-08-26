Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA

A Venezuela informou nesta terça-feira (26) sobre um patrulhamento com drones e navios da Marinha em suas águas territoriais, em um momento em que os Estados Unidos também anunciaram uma mobilização militar no Caribe Sul para uma operação contra o narcotráfico.

Caracas já havia anunciado na véspera a mobilização de 15 mil efetivos de seus corpos de segurança para a fronteira com a Colômbia, também para operações antidrogas, à medida que o governo de Nicolás Maduro denuncia como uma "escala de ações hostis" a mobilização americana.

Os Estados Unidos anunciaram a mobilização de três destróieres lança-mísseis e 4 mil fuzileiros navais perto do limite com a Venezuela. Nesta terça-feira, informaram o envio de outros dois navios, sem até agora precisar a data de chegada.

O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino, anunciou em um vídeo nas redes sociais o "importante desdobramento de drones com diferentes missões, pontos de atendimento ao cidadão, pontos de exploração e vigilância, pontos ou percursos fluviais com infantaria da Marinha" na região noroeste da Venezuela.

"Patrulhas navais no lago de Maracaibo, patrulhas navais no golfo da Venezuela e navios de maior porte mais ao norte em nossas águas territoriais", acrescentou.

Os Estados Unidos acusam Maduro de chefiar um cartel do narcotráfico e oferecem uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) por informações que levem à sua captura.

Maduro rejeitou essas acusações e abriu o alistamento militar para ampliar suas fileiras.

Seu governo exigiu nas Nações Unidas "o cessar imediato do deslocamento militar americano no Caribe", segundo um comunicado.