Vamos remover barracas de pessoas sem-teto das ruas e parques de Washington, diz Trump

Repetindo declarações feitas na véspera, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o governo federal vai remover barracas de pessoas em situação de rua de parques e outros locais públicos de Washington.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano pontuou que "há muitos lugares para pessoas sem-teto se deslocarem. Nós vamos ajudá-las", sem mencionar como isso será feito.

Sobre a presença de militares nas ruas da capital federal dos EUA, Trump destacou que o movimento começará com 800 soldados da Guarda Nacional. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, acrescentou que as tropas serão enviadas à Washington "na próxima semana".

