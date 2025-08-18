Ursula sobre reunião na Casa Branca: continuamos trabalhando em garantias à Ucrânia e paz

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda, 18, que a reunião de hoje na Casa Branca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes europeus "é um momento importante, pois continuamos trabalhando em fortes garantias de segurança para a Ucrânia e uma paz duradoura".

"Estamos aqui, como aliados e amigos, pela paz na Ucrânia e na Europa", acrescentou ela na rede X.

Juntamente com o texto, ela postou uma foto dos líderes reunidos na sede do governo americano.