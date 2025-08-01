Urso ataca mulher em lar para pessoas com deficiência no Japão

Uma mulher foi hospitalizada inconsciente no Japão após um aparente ataque de urso do lado de fora de uma casa para pessoas com deficiência, informou a polícia nesta sexta-feira (1º).

Nos últimos anos, ursos selvagens têm sido vistos cada vez mais em áreas residenciais no Japão, uma situação que levou a um aumento nos ataques e mortes.

"Uma mulher de 73 anos foi encontrada no chão com ferimentos na cabeça na entrada do estabelecimento na noite de quinta-feira", disse um porta-voz da polícia local na região de Akita, no norte do país.

Médicos de emergência disseram à polícia que acreditavam ter sido um ataque de urso com base nos ferimentos da mulher, disse o porta-voz.

Imagens de câmeras de segurança do lado de fora da casa especializada mostraram um animal semelhante a um urso atacando a mulher enquanto caminhava com o que parecia ser um saco de lixo, acrescentou.

"Ela não conseguia falar devido aos ferimentos e estava inconsciente quando foi levada ao hospital", acrescentou a polícia.

Segundo dados do governo, ursos atacaram 85 pessoas no ano encerrado em março de 2025, deixando três mortos. No ano anterior, houve 219 ataques e seis mortes.

A região de Akita decidiu na semana passada estender seu alerta de ursos até setembro, alegando "frequentes aparições de ursos e alto risco de encontrar um".

"Por favor, tomem medidas básicas de precaução e exerçam o máximo de cautela", alerta a região aos seus moradores.

No mês passado, a aparição de um urso levou os organizadores de um torneio de golfe a cancelar sua abertura. Em junho, o aeroporto de Yamagata precisou cancelar alguns voos devido a um urso que vagava pela pista.

As mudanças climáticas que afetam as fontes de alimento e os períodos de hibernação, juntamente com o declínio populacional em uma sociedade envelhecida, estão fazendo com que os ursos se aventurem com mais frequência nas cidades, afirmam os cientistas.