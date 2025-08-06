Um morto e nove feridos em grande incêndio florestal na França

Centenas de bombeiros lutam, nesta quarta-feira (6), para deter a propagação de um enorme incêndio florestal no sul da França, que deixou uma pessoa morta e nove feridos.

O incêndio, que começou na terça-feira no departamento de Aude, é o maior registrado na França no atual verão (norte). As autoridades mobilizaram 1.800 bombeiros para controlá-lo.

Uma idosa morreu em sua residência na localidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse e duas pessoas ficaram feridas, uma das quais está em estado grave pelas queimaduras, segundo a Prefeitura.

Sete bombeiros também ficaram feridos por inalação de fumaça, e uma pessoa está desaparecida por causa desse incêndio, que já devastou 12.000 hectares de terreno.

"O fogo se propaga muito rapidamente, já que as condições meteorológicas são desfavoráveis. É uma das áreas mais secas do departamento e o vento é forte", disse a secretária-geral da prefeitura de Aude, Lucie Roesch.

Segundo Rémi Recio, sub-prefeito da cidade de Narbona, "o incêndio ainda está se estendendo e está longe de estar contido ou sob controle".

A autoestrada A9, que percorre a costa mediterrânea entre a França e Espanha, foi fechada em ambos os sentidos entre as cidades francesas de Narbona e Perpignan, assim como diversas rodovias secundárias.

Em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, um cheiro de queimado exala dos hectares carbonizados próximos, enquanto um helicóptero recolhe água no rio que corre abaixo do vilarejo e a despeja alguns quilômetros mais adiante, constatou um jornalista da AFP.

Um camping e pelo menos um povoado foram parcialmente evacuados pelo incêndio, que danificou 25 casas e 35 carros, segundo um balanço provisório.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, anunciou que visitará a região nesta quarta-feira.

- "Máxima precaução" -

O incêndio florestal é o maior já registrado na França até agora em um verão no qual já ocorreram cerca de 9.000 incêndios, principalmente ao longo da costa mediterrânea, segundo o serviço de gestão de emergências.

"Todos os recursos do país foram mobilizados", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, no X, enquanto pedia à população que agisse "com a máxima precaução".

As poucas precipitações e o aumento das áreas queimadas nos últimos anos em Aude agravaram a situação, assim como a eliminação de vinhedos que costumavam ajudar a conter o avanço dos incêndios.

A frequência dos incêndios florestais está cobrando um preço aos residentes locais, segundo Aude Damesin, que vive na localidade de Fabrezan.

"Acho trágico ver tantos incêndios desde o começo do verão", afirmou. "É terrível para a fauna, a flora e para as pessoas que estão perdendo tudo".