Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

O governo de Uganda anunciou que concordou em receber migrantes que não atendam aos requisitos para permanecer nos Estados Unidos, em um novo episódio da campanha de Washington para enviar estrangeiros a outros países.

A administração do presidente americano, Donald Trump, tenta transferir migrantes em situação irregular para terceiros países, depois que algumas nações se recusaram a aceitar seus cidadãos repatriados.

"O acordo envolve os cidadãos de terceiros países que não tiveram asilo concedido nos Estados Unidos, mas que estão relutantes ou têm dúvidas sobre retornar aos seus países de origem", afirmou o secretário permanente do Ministério das Relações Exteriores de Uganda, Vincent Bagiire, em um comunicado na rede social X.

Ele explicou que é um "acordo temporário" e que "não serão aceitas pessoas com antecedentes criminais, nem menores de idade desacompanhados".

Bagiire também declarou a preferência de que "pessoas procedentes de países africanos" sejam transferidas para Uganda.

O secretário disse que as partes estão trabalhando nos detalhes do pacto.

Uganda abriga atualmente a maior população de refugiados da África, com quase 1,7 milhão de pessoas, segundo as Nações Unidas, e representa o caso mais recente de país do leste do continente a anunciar um acordo do tipo com Washington, após Ruanda e Sudão do Sul.