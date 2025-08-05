UE suspende medidas de retaliação após acordo comercial alcançado com Trump

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (5) a suspensão das medidas de retaliação pelas tarifas de importação impostas por Donald Trump após o acordo comercial alcançado pelo bloco e os Estados Unidos.

Nos últimos meses, a Comissão Europeia preparou uma lista de produtos americanos que seriam taxados caso os Estados Unidos e a UE não chegassem a um acordo.

A lista incluía 93 bilhões de euros (109 bilhões de dólares, 599 bilhões de reais) em mercadorias: soja, aviões, veículos, etc.

Após meses de negociações difíceis, Bruxelas e Washington concluíram, no final de julho, um acordo comercial que estabelece tarifas de 15% para os produtos europeus exportados para os Estados Unidos.

"A Comissão (Europeia) adotou hoje (terça-feira) o procedimento jurídico necessário para suspender a implementação de nossas contramedidas europeias", declarou o porta-voz do Executivo europeu, Olof Gill.

A UE, no entanto, não descarta reativar as medidas caso o confronto com a administração de Donald Trump seja retomado.

"Colocamos (as medidas) no congelador, mas sempre podemos voltar a reativá-las", explicou um funcionário da Comissão Europeia, que pediu anonimato.