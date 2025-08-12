UE, Reino Unido e Japão pedem medidas contra a 'fome' em Gaza

A União Europeia, o Reino Unido e o Japão pediram, nesta terça-feira (12), uma ação urgente para deter a "fome" na Faixa de Gaza.

"O sofrimento humanitário em Gaza alcançou níveis inimagináveis. A fome está se desenrolando diante de nossos olhos", afirma um comunicado conjunto assinada pela União Europeia e os ministros de Relações Exteriores de 24 países, incluindo Canadá, Austrália e Suíça.

Os signatários fazem um apelo a Israel para "autorizar todos os comboios de ajuda humanitária das ONGs internacionais e retirar os obstáculos que impedem a intervenção dos trabalhadores humanitários".

A declaração é assinada pela chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, e pelos ministros de Relações Exteriores de 17 Estados-membros, incluindo a França, mas não a Alemanha.

Os 27 países da UE se mostram especialmente divididos sobre a atitude a adotar em relação a Israel desde o início da sua guerra contra o Hamas, em resposta ao ataque sem precedentes perpetrado em 7 de outubro de 2023 no território israelense pelo movimento islamista palestino.

Vários países, incluindo a Alemanha, insistem no direito de Israel de se defender, com base no respeito ao direito internacional, enquanto outros, como a Espanha, denunciam um "genocídio" contra os palestinos de Gaza.

Berlim, no entanto, fez uma mudança important na sexta-feira ao anunciar a suspensão das exportações de armas que Israel poderia utilizar em Gaza.