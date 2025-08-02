Ucrânia afirma ter bombardeado alvos militares e gasoduto na Rússia

A Ucrânia afirmou ter bombardeado na madrugada deste sábado alvos militares e um gasoduto na Rússia, onde autoridades locais reportaram três mortos em ataques ucranianos.

Segundo o serviço de segurança da Ucrânia (SBU), drones tiveram como alvo o aeródromo militar de Primorsko-Akhtarsk, na região de Krasnodar, sudoeste da Rússia. Os ataques causaram um incêndio no local, onde a Rússia é suspeita de armazenar drones Shahed, de fabricação iraniana, usados para atacar o território ucraniano.

O SBU afirmou que os ataques atingiram, na região de Penza, a empresa Elektropribor, que "trabalha para o complexo militar-industrial russo".

A Ucrânia realiza esse tipo de ataque com frequência, em resposta à invasão lançada por Moscou em fevereiro de 2022 e aos bombardeios quase que diários das forças russas.

Autoridades locais russas anunciaram três mortos em bombardeios de drones ucranianos realizados durante a noite. Uma mulher morreu e duas pessoas sofreram ferimentos leves em um ataque a uma empresa na região de Penza, publicou no Telegram o governador Oleg Melnichenko.

Um homem morreu em uma casa que pegou fogo devido à queda de fragmentos de um drone em Samara, a 800 km da fronteira, informou no mesmo aplicativo o governador dessa região, Viacheslav Fedorishche.

Na área de Rostov, um segurança de uma instalação industrial morreu após um ataque com drones e um incêndio em um dos edifícios do complexo, segundo o governador interino, Yuri Sliusar.

O Ministério da Defesa russo afirmou que seus sistemas de defesa aérea destruíram 112 drones ucranianos durante a noite.

Uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) disse à AFP que um dos ataques danificou o gasoduto Ásia Central - Centro, na região russa de Volgogrado. Operada pela gigante russa Gazprom, essa infraestrutura fornece gás natural a partir da antiga república soviética do Turcomenistão.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou os apelos por um cessar-fogo no conflito, que já dura mais de três anos. Ele afirmou ontem que deseja a paz, mas que suas exigências para pôr fim à ofensiva militar "não mudaram".

As demandas do Kremlin incluem que a Ucrânia ceda à Rússia as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, e que Kiev desista do processo de adesão à Otan.