Turquia fecha portos e espaço aéreo a embarcações e aviões de Israel

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou, nesta sexta-feira (29), que o país fechou seus portos e espaço aéreo para embarcações e aviões israelenses, uma medida que, segundo uma fonte oficial que falou à AFP, se aplica a veículos "oficiais" e não a voos comerciais.

"Fechamos nossos portos para navios israelenses. Não permitimos que navios turcos acessem portos israelenses (...). Não permitimos que navios porta-contêineres transportando armas e munições para Israel entrem em nossos portos, nem permitimos que seus aviões entrem em nosso espaço aéreo", disse o ministro Hakan Fidan aos parlamentares turcos em um discurso televisionado.

Uma fonte diplomática turca disse à AFP que a restrição não afeta aeronaves comerciais israelenses.

As autoridades turcas não disseram quando essas medidas entrarão em vigor.

Em novembro, a Turquia negou permissão ao avião presidencial israelense para atravessar seu espaço aéreo, obrigando-o a cancelar uma visita à conferência climática COP29 no Azerbaijão.

Em maio, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cancelou uma visita a Baku, supostamente devido ao fato de Ancara ter negado o uso de seu espaço aéreo.

A maior empresa de navegação israelense, ZIM, declarou esta semana que foi informada que, de acordo com uma nova regulamentação aprovada na Turquia em 22 de agosto, "os navios que sejam propriedade, estejam gerenciados ou operados por uma entidade relacionada com Israel não poderão atracar em portos turcos".