Trump volta a aparecer com hematoma na mão; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibiu novamente um hematoma na mão direita durante um evento oficial na Casa Branca nesta segunda-feira (25), em Washington. Apesar de tentar escondê-la, a imprensa norte-americana captou a mancha escurecida, parcialmente camuflada com maquiagem.

Segundo a Casa Branca, a alteração na pele é resultado de uma irritação causada pelo uso de aspirina e por cumprimentos frequentes. As informações são do g1.

Saúde de Trump

A mesma explicação já havia sido dada em julho, quando o presidente apresentou inchaço nas pernas e pés, além de hematomas nas mãos.

Na ocasião, Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica — condição considerada comum e benigna em pessoas acima dos 70 anos.

Na última sexta-feira (22), durante encontro com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, jornalistas notaram o uso de maquiagem na região afetada. Questionada novamente, a Casa Branca reafirmou as informações divulgadas anteriormente, citando um memorando assinado pelo médico presidencial Sean Barbabella.

O governo também divulgou declarações do ex-médico de Trump, Ronny Jackson, atualmente deputado, que corroboram a versão oficial sobre os efeitos colaterais da terapia com aspirina.

— Fotos recentes do presidente mostram pequenos hematomas no dorso da mão. Isso é consistente com uma leve irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que faz parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular. Este é um efeito colateral bem conhecido e benigno da terapia com aspirina — disse Barbabella.

Além disso, o governo norte-americano divulgou a fala de Ronny Jackson, ex-médico de Trump, atualmente deputado:

— Como ex-médico pessoal do presidente Trump, ex-médico do presidente e médico da Casa Branca por 14 anos, em três governos, posso afirmar com toda a certeza: o Presidente Donald J. Trump é o presidente mais saudável que esta nação já viu — ele diz.

Insuficiência venosa crônica

A condição é caracterizada pela dificuldade das veias em transportar o sangue das pernas de volta ao coração.

De acordo com o cirurgião vascular Rafael Giacobbo, insuficiência venosa crônica (IVC) é o termo técnico usado para se referir ao problema das varizes. O quadro, considerado comum, é causado pela dilatação das veias das pernas.

— O principal fator de risco é a idade. Em pacientes com mais de 70 anos, como Donald Trump, é um problema que acaba sendo mais frequente. Pessoas que têm outros familiares que já sofreram com esse tipo de problema têm maior probabilidade de desenvolver isso. Outro fator importante é a profissão. Quando a pessoa passa muitas horas em pé ou sentada, a circulação acaba ficando sobrecarregada — explica o especialista.

Após a divulgação de fotos nas quais o presidente aparecia com os tornozelos inchados, a imprensa norte-americana levantou suspeitas. Em resposta, a porta-voz, Karoline Leavitt, afirmou que Trump decidiu tornar o diagnóstico público por transparência.

Giacobbo ressalta que edemas nesta área dos membros inferiores é um sintoma comum da condição. A IVC também pode causar sensação de peso ou cansaço nas pernas.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da IVC pode ser feito por cirurgião vascular, através da avaliação clínica e do uso de exames de imagem, como o ecodoppler. Giacobbo afirma que esse teste é responsável por mapear as veias doentes e serve como base para o planejamento do tratamento.

A intervenção vai depender da condição de cada paciente, defende o cirurgião vascular:

— Existem tratamentos para alívio de sintomas, como o uso de meia elástica e algumas medicações. E existem tratamentos ali que são para resolver o problema. Antigamente, existia somente a cirurgia das varizes. Hoje em dia, existem outras técnicas, como o laser endovenoso e a espuma guiada por ecografia, que são procedimentos minimamente invasivos.

Não tratar as varizes pode trazer uma série de prejuízos à saúde e à qualidade de vida. Giacobbo reforça que, além de intensificar os sintomas, a condição tende a se agravar com o tempo, aumentando o risco de complicações como tromboflebite superficial, erisipela e trombose. O quadro também compromete a aparência das pernas.