Trump sugere que vice-presidente Vance pode ser candidato republicano em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender que seu vice-presidente, JD Vance, pode ser seu sucessor entre os republicanos para concorrer à Casa Branca nas eleições de 2028.

Trump tem evitado indicar um sucessor e, em fevereiro, disse que embora Vance seja "muito capaz", era muito cedo para tomar esse tipo de decisão.

Consultado por jornalistas na terça-feira sobre se o vice-presidente era o possível herdeiro de seu movimento MAGA (sigla em inglês para "Make America Great Again"), Trump respondeu: "Bom, acredito que muito provavelmente".

"Para ser justo, é o vice-presidente", afirmou.

Suas declarações chegam após especulações de que Trump pode tentar desafiar os limites constitucionais e tentar um terceiro mandato.

"É muito cedo, obviamente, para falar disso, mas certamente está fazendo um grande trabalho", disse Trump sobre seu vice-presidente.

"E provavelmente seria favorecido neste momento".

Trump também sugeriu que Vance se junte ao secretário de Estado, Marco Rubio, em uma chapa republicana.

"Acredito que Marco também é alguém que talvez possa se juntar a JD de alguma forma", disse Trump.

Trump sugeriu várias vezes a possibilidade de se candidatar a um terceiro mandato, embora a Constituição americana estabeleça um limite máximo de dois mandatos, consecutivos ou não.

Mas, na terça-feira, o mandatário disse à CNBC que "provavelmente não" buscaria um terceiro governo.

"Gostaria", disse. "Gostaria de me candidatar. Tenho os melhores números de pesquisas que jamais tive".

Vance, ex-militar e advogado, assumiu um papel de destaque no governo, como defensor das políticas internas e como enviado diplomático.

O vice-presidente sugeriu que pode ser candidato a presidente em 2028, mas apenas depois de consultar Trump.

Rubio, ex-senador da Flórida, também ganhou protagonismo e se tornou o primeiro funcionário desde Henry Kissinger a ser assessor de segurança nacional e secretário de Estado.