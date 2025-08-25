Trump sinaliza consequências caso a guerra Rússia-Ucrânia não chegue ao fim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que "consequências" podem ocorrer caso a guerra no Leste Europeu não chegue ao fim e os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não se encontrem, em comentários antes da reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, nesta segunda-feira, 25. O republicano não detalhou possíveis consequências.

"Acho que é apropriado encontro entre Putin e Zelensky. Eles gostariam que eu estivesse nessa reunião", afirmou. Trump ressaltou que tem interesse em terminar a guerra na região por conta do número de "vidas desperdiçadas" e avaliou que está mais difícil alcançar o fim do conflito do que ele imaginava.

"Veremos o que acontece dentro de uma ou duas semanas, e nesse momento eu entro em ação", disse. "Posso estar lá para Putin e Zelensky, talvez não, e pode haver consequências se eles não se encontrarem. Fecharei o acordo depois que Putin e Zelensky se encontrarem", acrescentou.

Se "jogasse minhas cartas", destruiria a China; não vou fazer isso

Na mesma ocasi~lao, Trump fez ameaças à China dizendo que, caso a potência asiática não forneça ímãs aos EUA, cobrará tarifa de 200% "ou algo assim".

"Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez levará cerca de um ano para termos os ímãs", afirmou. "Se eu 'jogasse minhas cartas', destruiria a China; não vou fazer isso", acrescentou.