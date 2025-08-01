Trump pune Canadá com aumento de tarifas por promessa de reconhecer Estado palestino

EUA elevam tarifa após Canadá anunciar apoio à Palestina. Dave Chan / Roberto Schimidt / AFP / AFP

Donald Trump puniu o Canadá com uma tarifa de importação de 35%, sugerindo ter sido uma retaliação ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que prometeu reconhecer a Palestina em setembro.

"Isso (a decisão de Carney) torna muito difícil para nós fazermos um acordo comercial com eles", escreveu o americano na plataforma Truth Social.

O prazo para um acordo termina nesta sexta (1º) mas o presidente já assinou um decreto elevando as tarifas sobre produtos canadenses de 25% para 35%. A justificativa, diz a Casa Branca, foi a "inação" do governo canadense e em "retaliação" ao comportamento de Carney.

Falta de cooperação no combate às drogas

Comentando a ordem executiva que aumentou a tarifa sobre o país vizinho, a Casa Branca apontou outro motivo para a decisão:

"O Canadá não cooperou para conter o fluxo contínuo de fentanil (uma droga sintética) e outras drogas ilícitas e retaliou contra os Estados Unidos pelas ações do presidente para lidar com essa ameaça incomum e extraordinária aos Estados Unidos", diz comunicado divulgado nesta quinta-feira (31).

"Em resposta à contínua inação e retaliação do Canadá, o presidente Trump considerou necessário aumentar a tarifa sobre o Canadá de 25% para 35% para lidar efetivamente com a emergência existente", diz documento.

A Casa Branca observou, contudo, que mercadorias qualificadas para tratamento tarifário preferencial sob o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) continuam não sujeitas às tarifas do Ieepa Canadá. A IEEPA é a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que Trump tem invocado para conseguir as taxas extras a seus parceiros comerciais.

Em caso de desrespeito, mercadorias transbordadas para fugir da tarifa de 35% estarão sujeitas, em vez disso, a uma tarifa de transbordo de 40%, disse a Casa Branca.

Mudança

Até então, o primeiro-ministro vinha dizendo que as negociações com Trump eram construtivas, mas admitia que elas poderiam não ser concluídas no prazo. Na quarta-feira (30), ele se juntou à França, prometendo reconhecimento do Estado palestino desde que a Autoridade Palestina cumpra algumas condições: reformas, eleições (sem o Hamas), medidas anticorrupção e um Estado desmilitarizado.

A decisão de Carney foi parecida com a do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que na terça-feira (29), ameaçou embarcar no movimento diplomático da França, a menos que Israel adote medidas para amenizar a fome em Gaza e aceite um cessar-fogo.

Curiosamente, a reação de Trump não foi a mesma. O presidente estava ao lado de Starmer no momento do anúncio e não disse nada.

"Não me importo que ele assuma uma posição", afirmou o americano, ao ser questionado se concordava com o britânico. Foi só no dia seguinte que ele voltou a repetir o mantra de Israel, que o reconhecimento do Estado palestino seria uma "recompensa para o Hamas".

Apesar da pressão americana, Israel está cada vez mais isolado, segundo Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, que visitou ontem Jerusalém. "Israel deve cultivar parceiros na comunidade internacional. E isso está em risco. Se há um país que deve impedir esse isolamento é a Alemanha", disse Wadephul - até agora, Berlim manteve a posição de que o reconhecimento da Palestina é o último passo de um acordo com Israel.

Outros foram mais longe ontem. A Eslovênia se tornou o primeiro país da Europa a adotar um embargo proibindo a compra, venda e trânsito de armas israelenses pelo país. Israel respondeu, dizendo que a decisão da Eslovênia é "irrelevante", já que o comércio entre os dois países é pequeno.

Sanções

Ontem, os EUA também impuseram sanções a integrantes da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), acusados de "internacionalizar o conflito com Israel". Segundo o Departamento de Estado, a medida inclui a suspensão de vistos de membros das duas organizações por apoiarem o terrorismo e incitarem a violência.