Trump prorroga por 90 dias pausa tarifária com a China

Trump assinou ordem executiva prorrogando a medida. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a pausa tarifária com a China, horas antes da trégua atual expirar, na terça-feira (12).

Trump prorrogou nesta segunda (11) o prazo por meio de uma ordem executiva, conforme a CNBC, rede de televisão especializada em economia, citando uma fonte da Casa Branca.

O acordo atual foi anunciado em 12 de maio em um comunicado conjunto divulgado dos países após dois dias de negociações em Genebra.

As duas partes concordaram em reduzir temporariamente as "tarifas recíprocas" em 115 pontos percentuais durante um período de 90 dias. Desta forma, os produtos chineses importados para os Estados Unidos pagam uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China, uma tarifa de 10%.

A possibilidade de extensão do prazo vinha sendo sinalizada por membros do governo dos EUA, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent.