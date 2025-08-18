Trump promete garantias de segurança à Ucrânia para acordo de cessar-fogo com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que ajudará a Ucrânia com garantias de segurança para o país tão logo um acordo de cessar-fogo com a Rússia seja firmado. "Os europeus que estão aqui hoje também querem dar segurança à Ucrânia. Isso é muito importante", disse Trump durante reunião bilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

Questionado sobre o que os EUA poderiam oferecer de garantias de segurança à Ucrânia, Zelensky foi direto: "tudo". O ucraniano se referiu à ajuda com inteligência militar, envio de tropas e outras medidas.

O americano mencionou que não está "dando mais nada para a Ucrânia", mas sim vendendo armas aos europeus e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que repassam aos ucranianos. Ainda sobre a aliança militar, Trump revelou que também deve discutir o Artigo 5, que fala sobre defesa coletiva de aliados, no encontro de hoje.

"Vamos garantir que, se houver paz, ela dure a longo prazo. Não estamos falando de uma paz de dois anos para depois voltarmos a essa bagunça", acrescentou Trump. Ele ainda ressaltou que, sem uma reunião trilateral entre Zelensky, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ele, "a guerra continua".